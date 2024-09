Herrmann nennt Details zum Schusswechsel in der Münchner Innenstadt

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat nach dem Schusswechsel nahe dem israelischen Generalkonsulat in München der Polizei gedankt. Bei einer Pressekonferenz betonte Söder gerade eben, dass der Schutz israelischer Einrichtungen oberste Priorität hat. Laut einem Polizeisprecher ist der Täter ein 18 Jahre alter Österreicher. Die Polizei hat ihn gegen neun Uhr niedergeschossen, nachdem er im Bereich Karolinenplatz mit einem Gewehr eine Reihe von Schüssen abgegeben hatte. Der Mann erlag wenig später seinen Verletzungen. Die fünf Beamten vor Ort wurden nicht verletzt. Innenminister Herrmann ergänzte bei derselben Pressekonferenz, dass die Polizei mutmaßlich einen Terroranschlag verhindert habe. Zum Zeitpunkt des Schusswechsel gab es im Generalkonsulat einen Gedenkakt zum Jahrestag des Terroranschlags bei den Olympischen Spielen in München vor genau 52 Jahren. Israels Präsident Herzog verurteilte in einem Telefongespräch mit seinem deutschen Kollegen Steinmeier die Schüsse und sprach von einem Terroranschlag.

