Herrmann kritisiert bürgerkriegsähnliche Zustände an Silvester

München: Bayerns Innenminister Herrmann hat die Ausschreitungen in der Silvesternacht in Berlin kritisiert. Er spricht von "bürgerkriegsähnlichen Zuständen". Wenn Menschen schwer verletzt und Häuser durch Sprengkörper unbewohnbar gemacht würden, seien rote Linien weit überschritten. Im Stadtteil Schöneberg waren 36 Wohnungen nach der Explosion einer Kugelbombe so schwer beschädigt worden, dass sie nicht mehr bewohnt werden können. Zwei Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bundesweit waren in der Silvesternacht fünf Menschen durch selbstgebaute oder verbotene Böller ums Leben gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2025 10:45 Uhr