Helmut Frister zu neuem Vorsitzenden von Deutschem Etikrat gewählt

Berlin: Der Deutsche Ethikrat hat den Rechtswissenschaftler Helmut Frister zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Frister tritt die Nachfolge von Alena Buyx an, die dem Gremium seit 2020 vorsaß. Bundestagspräsidentin Bas unterstrich die Bedeutung des Ethikrats für die Abgeordneten mit den Worten, er helfe emotionale Debatten zu versachlichen. Der Ethikrat wurde im April 2008 eingesetzt. Er soll unter anderem in ethischen, wissenschaftlichen und medizinischen Streitfragen Orientierung geben. In der Coronapandemie rückte das Gremium in den Fokus der Öffentlichkeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 17:00 Uhr