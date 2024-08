Helfer bergen zweite Leiche aus den Trümmern eines Hotels in Kröv

Kröv: Nach dem teilweisen Einsturz eines Hotels in der kleinen rheinland-pfälzischen Gemeinde an der Mosel ist ein zweiter Toter aus den Trümmern geborgen worden. Es handelt sich dabei um den Hotelbesitzer. Kurz nach Mitternacht fanden Helfer von Feuerwehr und technischem Hilfswerk seine Leiche. Gutachter sollen nun während der weiteren Abrissarbeiten herausfinden, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Das Haus stammt aus dem 17. Jahrhundert und war in den 1980er Jahren erweitert worden. Neben dem Eigentümer war bei dem Einsturz am Dienstag eine Frau ums Leben gekommen. Sieben Menschen konnten verletzt aus den Trümmern gerettet werden, fünf konnten sich selbst befreien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 06:00 Uhr