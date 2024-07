Heil stellt Steuerrabatt für ausländische Fachkräfte in Frage

Berlin: Über geplante Steuererleichterungen für ausländische Fachkräfte gibt es weiter Diskussionen. Bundesarbeitsminister Heil sagte, man müsse sich die Pläne der Koalitionsspitzen noch einmal genauer anschauen, da sie zu Missverständnissen in der Bevölkerung führen könnten. Er sei mit dem Vorhaben nicht glücklich - fest stehe aber, dass man ausländische Fachkräfte anwerben müsse. Der FDP-Haushaltsexperte Meyer wies Heils Einwände scharf zurück: Steuerliche Anreize für Hochqualifizierte seien mittlerweile in der halben EU ein Baustein zur Lösung des Arbeitskräftemangels. Heil solle sich lieber darum bemühen, den Jobturbo zu zünden, so Meyer. Aus der CSU wiederum kommen skeptische Töne. Generalsekretär Huber sprach in der "Bild" von einer "skandalösen Bevorzugung" von Zuwanderern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 12:00 Uhr