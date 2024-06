Hauptschüler sehen Ausbildungschancen skeptisch

Gütersloh: Viele Hauptschüler blicken laut einer Umfrage der "Bertelsmann-Stiftung" skeptisch auf den Ausbildungsmarkt. Jeder fünfte schätzt seine Chancen als schlecht oder eher schlecht ein - trotz Fachkräftemangel. Gymnasiasten sehen ihre Zukunftschancen deutlich zuversichtlicher. Sie fühlen sich im Vergleich aber schlechter beraten. So gaben 43 Prozent an, sich über Ausbildungsberufe von der Schule nicht gut informiert zu fühlen. Bei den Befragten mit niedriger Schulbildung liegt dieser Anteil nur bei 19 Prozent. Insgesamt streben 45 Prozent der Schülerinnen und Schüler eine berufliche Ausbildung an. Die Daten stammen aus einer repräsentativen Befragung junger Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren.

