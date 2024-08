Harris und Trump treffen am 10. September im TV-Duell aufeinander

Washington: Die beiden US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump haben sich auf einen Termin für ein TV-Duell geeinigt. Die Demokratin und der Republikaner werden am 10. September im Fernsehsender ABC aufeinander treffen. Trump hatte zwischenzeitlich andere Termine bei anderen Sendern vorgeschlagen, unter anderem bei dem ihm wohlgesonnenen Kanal Fox News. Harris sagte nun am Rande ihrer Wahlkampftour, sie sei froh, dass Trump endlich der Debatte am 10. September zugestimmt habe. Sie sei auch offen für einen weiteren Termin, konkreter wurde sie aber nicht. Trump kündigte an, dass auch ein Duell zwischen seinem Vizekandidaten J.D. Vance und dem sogenannten running mate von Harris geplant seien. Auch dafür gibt es aber noch keinen Termin.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2024 10:45 Uhr