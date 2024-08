Harris nimmt Nominierung an und warnt vor Trump

Chicago: Auf dem Parteitag der US-Demokraten hat Kamala Harris in einer emotionalen Rede versprochen, im Fall ihrer Wahl die Präsidentin aller Amerikaner zu sein. Unabhängig von Parteinähe, Ethnie und Geschlecht werde sie allen Menschen dienen und die Verfassung hochzuhalten. Harris warnte vor einer Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus: Der Republikaner sei der Wunschkandidat von Diktatoren und Tyrannen. Harris sprach von der wichtigsten Wahl, vor der die Vereinigten Staaten je gestanden hätten. Sie appellierte an die Amerikaner, die Spaltung und die Kämpfe hinter sich zu lassen. Mit Blick auf die Außenpolitik versprach sie der Ukraine weitere Unterstützung. Zum Abschluss des viertägigen Parteitags nahm Harris ihre Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin offiziell an. Die nächste wichtige Etappe im Wahlkampf ist das TV-Duell mit Trump am 10. September.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 07:00 Uhr