Handwerk will syrische Flüchtlinge in Deutschland halten

Berlin: Das deutsche Handwerk will ausgebildete und integrierte Mitarbeiter aus Syrien im Land halten. Verbandspräsident Dittrich sagte der "Rheinischen Post", viele Syrer seien mit großem Aufwand in Deutschland ausgebildet worden. Die Branche brauche weiterhin Fachkräfte. Das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz wirkt nach Dittrichs Worten nicht so, wie es nötig wäre. So gebe es Engpässe bei der Vergabe von Visa und bei den Ausländerbehörden. Derzeit leben knapp eine Million Syrer in Deutschland. 40 Prozent von ihnen haben einen Arbeitsplatz. Politiker hatten unmittelbar nach dem Sturz des Assad-Regimes vorgeschlagen, dass Syrer nun wieder verstärkt ausreisen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 07:00 Uhr