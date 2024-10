Hamas steckt womöglich hinter Lkw-Anschlag nahe Tel Aviv

Tel Aviv: Beim Anschlag mit einem Lastwagen ist in Israel ein Mensch getötet worden. Mehr als 30 Personen wurden verletzt, einige von ihnen schweben in Lebensgefahr. Der LKW war am Vormittag nördlich von Tel Aviv an einer Bushaltestelle in eine Menschenmenge gerast. Der Fahrer, ein palästinensischer Israeli, wurde erschossen. Kurz nach der Tat veröffentlichte die Hamas eine Erklärung, ohne für den Anschlag direkt die Verantwortung zu übernehmen. Der Sprecher betonte aber, die Tat sei eine natürliche Antwort für die Verbrechen der zionistischen Besatzer gegen das palästinensische Volk. Im Nahost-Konflikt wird sich morgen der UN-Sicherheitsrat mit dem jüngsten israelischen Angriff auf den Iran befassen. Hier ist die Zahl der Opfer nach jüngsten Angaben aus Teheran auf fünf gestiegen. Präsident Peseschkian kündigte eine, wie er sagte, "angemessene Antwort" auf die Attacke an. Sein Land sei aber nicht auf Krieg aus.

