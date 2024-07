Hamas meldet Tod von Anführer Hanija im Iran

Teheran: Der politische Führer der Hamas, Ismail Hanija, ist im Iran getötet worden. Das bestätigten sowohl die militante Palästinenserorganisation als auch die iranischen Revolutionsgarden. Bei einem Angriff auf Hanijas Haus in Teheran seien er und einer seiner Leibwächter ums Leben gekommen. Die Umstände des Angriffs sind noch unklar. Die Hamas macht Israel für den Angriff verantwortlich. Israel hat sich bisher nicht dazu geäußert. Hanija hatte gestern an der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Peseschkian teilgenommen. Im Gazastreifen waren in den vergangenen Monaten mehrere seiner Angehörigen getötet worden. Hanija selbst lebte nicht mehr dort, sondern hielt sich vor allem in der Türkei und in Katar auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 07:00 Uhr