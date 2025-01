Hamas lässt Vier israelische Geiseln frei

Gaza: Die islamistische Hamas hat vor kurzem vier weitere Geiseln an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben. Es handelt sich um Soldatinnen im Alter von 19 und 20 Jahren. Die vier jungen Frauen waren beim Terrorüberfall am 7. Oktober 2023 von der Hamas entführt worden. Im Gegenzug sollen nun offenbar rund 200 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. In den ersten sieben Wochen der Waffenruhe sollen insgesamt 33 israelische Geiseln sowie nach ägyptischen Angaben insgesamt etwa 1.900 palästinensische Gefangene freikommen. Zudem werden die Hilfslieferungen in den Gazastreifen verstärkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2025 10:30 Uhr