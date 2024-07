Hamas bestätigt Tod ihres politischen Führers Hanija

Teheran: Die radikal-islamische Hamas hat den Tod ihres politischen Führers, Hanija, bestätigt. Er starb bei einem Anschlag auf ein Haus in Teheran. Die Hamas sprach von einer schweren Eskalation und machte Israel für die Tötung verantwortlich. Die israelische Seite äußerte sich bisher nicht dazu. Erst gestern Abend tötete Israel eigenen Angaben zufolge einen Kommandeur der Hisbollah-Milliz in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Wie das israelische Militär erklärte, war es ein gezielter Angriff auf Fuad Schukr. Er soll für den Beschuss der Golanhöhen mit zwölf Toten am Wochenende verantwortlich sein. Die Hisbollah teilte mit, dass sich Schukr in dem getroffenen Gebäude aufgehalten habe. Dessen Tod bestätigte die Miliz aber nicht. Bei dem Angriff in Beirut starben drei Menschen, etwa siebzig wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 11:00 Uhr