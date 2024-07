Hamas bestätigt Tod ihres Führers Hanija in Teheran

Teheran: Der politische Führer der Hamas, Ismail Hanija, ist im Iran getötet worden. Das bestätigten die militante Palästinenserorganisation und die iranischen Revolutionsgarden. Bei dem Angriff auf ein Haus in Teheran sei auch ein Leibwächter von Hanija getötet worden. Die Hamas machte Israel für den Anschlag verantwortlich und sprach von einer schweren Eskalation. Auch die Türkei warf Israel vor, den Gaza-Krieg in der Region ausweiten zu wollen. Es habe sich erneut gezeigt, dass die israelische Regierung keine Absicht habe, Frieden zu erreichen, teilte das türkische Außenministerium mit. Palästinenser-Präsident Abbas verurteilte den Anschlag. Die Fraktionen im Westjordanland riefen zu Massendemonstrationen auf. Die israelische Seite äußerte sich bislang nicht zu dem Angriff. Im Gazastreifen waren in den vergangenen Monaten mehrere von Hanijas Angehörigen getötet worden. Er selbst lebte nicht mehr dort, sondern hielt sich vor allem in der Türkei und in Katar auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 09:00 Uhr