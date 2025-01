Hamas bestätigt geplante Freilassung vier weiterer Geiseln

Gaza-Stadt: Die Terrororganisation Hamas hat die Namen von vier weiteren israelischen Geiseln veröffentlicht, die sie morgen freilassen will. Bei ihnen handelt es sich um vier Soldatinnen. Im Gegenzug sollen mehrere Dutzend palästinensische Gefangene auf freien Fuß kommen, die in Israel inhaftiert sind. Am Sonntag waren im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens die ersten drei israelischen Geiseln freigekommen. In der ersten, sechswöchigen Phase der Vereinbarung sollen insgesamt 33 Israelis und etwa 1.000 palästinensische Gefangene freikommen. Über die Freilassung der übrigen Geiseln und den Abzug Israels aus dem Gazastreifen soll später verhandelt werden.

