Haftbefehl gegen Jugendlichen nach Schuss auf Zwölfjährigen

Dietingen: Nach einem Schuss auf einen Zwölfjährigen ist Haftbefehl gegen einen Jugendlichen erlassen worden. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei in Baden-Württemberg besteht dringender Tatverdacht wegen versuchter Tötung. Der Jugendliche kam in Untersuchungshaft. Auch gegen seine gesetzlichen Vertreter wird ermittelt. Ein Zwölfjähriger war vorgestern im Kreis Rottweil schwer am Kopf verletzt und daraufhin in eine Klinik geflogen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 23:00 Uhr