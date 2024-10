Habeck wirbt für Investitionsfonds

Berlin: Mit Blick auf die Konjunkturflaute in Deutschland hat Bundeswirtschaftsminister Habeck erneut einen Staatsfonds zur Investitionsförderung ins Gespräch gebracht. Der "Bild" sagte Habeck: Ein solcher "Deutschland-Fonds" müsse Hand in Hand gehen mit dem Abbau von Bürokratie und Strukturreformen. Der Fonds soll zehn Prozent der Kosten für Investitionsprojekte übernehmen. Er soll sich laut Habeck an kleine und mittelgroße Firmen genauso richten wie an Großunternehmen und Start-Ups.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2024 03:00 Uhr