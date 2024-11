Habeck will Kanzlerkandidat der Grünen werden

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck will Kanzlerkandidat der Grünen werden. Nach Informationen unseres Hauptstadtstudios wird er seine Kandidatur heute bekannt geben. Dass Habeck Spitzenkandidat seiner Partei wird, steht bereits seit längerer Zeit fest. Bis zuletzt war aber unklar, ob er auch als Kanzlerkandidat ins Rennen geht. Offen ist auch, wann es die nächste Bundestagswahl geben wird. Die Union will, dass Kanzler Scholz sobald wie möglich die Vertrauenfrage stellt, um so den Weg für Neuwahlen frei zu machen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte, Scholz habe bisher keine überzeugende Begründung dafür geliefert, dies erst im Januar zu tun. Der Kanzler verhalte sich respektlos gegenüber Wählern, Parlament und Demokratie, sagte Dobrindt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2024 11:15 Uhr