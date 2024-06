Habeck nennt geplante Zollverhandlungen mit China einen ersten Schritt

Shanghai: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die geplanten Verhandlungen zwischen China und der EU über Zölle auf E-Autos als einen "ersten guten Schritt" bezeichnet. In den ARD-Tagesthemen sagte der Grünen-Politiker, nun spreche man endlich miteinander statt übereinander. Nach seinen Worten gibt es bereits einen konkreten Fahrplan für die Verhandlungen. Habeck ist zur Zeit in China und hat bei seinen Gesprächen mit Regierungsvertretern in Peking versucht, die europäische Sicht auf den Handelskonflikt zu vermitteln. Die EU lehnt die hohen chinesischen Subventionen für E-Autos als unfair ab und will mit höheren Zöllen gegensteuern. Heute besucht Habeck das Forschungszentrum von BMW in Shanghai. Die deutschen Autobauer fürchten Gegenmaßnahmen, sollte die EU ihre Zölle tatsächlich anheben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 08:00 Uhr