Habeck lädt angesichts der VW-Krise für Montag zu Autogipfel

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck lädt die kriselnde Autoindustrie zu einem Gipfel ein. Der Grünen-Politiker will sich am kommenden Montag mit Spitzenvertretern der Branche und der Gewerkschaften treffen. Habeck teilte bei einem Besuch der Meyer Werft in Papenburg mit, dass Bund und Länder inzwischen über eine Unterstützung des Autobauers VW nachdenken. Details nannte er nicht. Der Konzern widersprach am Abend einem Medienbericht wonach bis zu 30.000 Stellen gestrichen werden sollen. Der Betriebsrat bezeichnete die Zahl wörtlich als "Schwachsinn". Allerdings muss Volkswagen massiv sparen: Das China-Geschäft schwächelt, der Absatz von E-Autos ist zu gering und vor allem die Kernmarke verdient pro verkauftem Auto zu wenig. Anfang des Monats war bei VW von betriebsbedingten Kündigungen und sogar Werkschließungen die Rede gewesen.

