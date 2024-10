Guterres fordert Konfliktparteien in Nahost zu Waffenruhe auf

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat die Konfliktparteien im Nahen Osten erneut zu einer Waffenruhe aufgefordert. Bei einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen sagte Guterres, die wütenden Brände im Nahen Osten entwickelten sich rasch zu einem Inferno. Es habe eine dramatische Eskalation gegeben, so der UN-Chef, der in diesem Zusammenhang sowohl die Angriffe Israels erwähnte als auch die Attacken der Hisbollah. Den gestrigen Angriff des Irans nannte Guterres ebenfalls - und verurteilte ihn scharf. Zuvor hatte Israel dem Generalsekretär ein Einreiseverbot erteilt, weil er die iranische Attacke nicht unmissverständlich geächtet habe. Wie Israel die neuen Äußerungen des Generalsekretärs im Sicherheitsrat bewertet, ist noch nicht bekannt. Viele der Staaten dort stärkten Guterres hingegen den Rücken - etwa Großbritannien und Frankreich, aber auch Südkorea, Algerien und Russland.

