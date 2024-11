Gute Prognosen für Olivenernte in Spanien und Griechenland

Madrid: Verbraucher können sich auf sinkende Preise für Olivenöl einstellen. Der weltweit größte Olivenölproduzent Spanien meldet ein Plus bei der Ernte um 48 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Ähnlich fiel die Steigerung bei der Ernte in Griechenland aus. In beiden Ländern war der Ertrag 2023 wegen ungünstigen Wetters schlecht ausgefallen. In Italien gibt es allerdings keine Entwarnung. Dort wird wegen der Trockenheit im Sommer eine noch schlechtere Ernte als letztes Jahr erwartet. Mehrere deutsche Supermärkte haben ihre Preise bereits gesenkt.

