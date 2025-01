Gut jeder dritte Fernzug der Deutschen Bahn 2024 verspätet

Berlin: Auch im vergangenen Jahr haben viele Bahn-Reisende Geduld aufbringen müssen: Mehr als jeder dritte Fernzug war unpünktlich. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden fast 38 Prozent der Halte mit Verspätung erreicht. Wie ein Unternehmens-Sprecher sagte, ist vor allem eine veraltete und überlastete Infrastruktur der Grund. Lediglich knapp 63 Prozent der ICE- und IC-Züge waren demnach pünktlich - und damit weniger als im Jahr davor. Als pünktlich gilt ein Zug, wenn er weniger als sechs Minuten Verspätung hat. Im Regionalverkehr waren hingegen mehr als 90 Prozent aller Züge rechtzeitig am Ziel. Bevor die Bahn zuverlässiger wird, dürfte es dauern: In diesem Jahr stehen einige größere Sanierungen an - auch auf wichtigen Fernverkehrsstrecken.

