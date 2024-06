Günzburg ruft Meldestufe für Jahrhundert-Hochwasser aus

Günzburg: In Teilen von Süddeutschland sind innerhalb eines Tages mehr als hundert Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, vielerorts wird mit Überschwemmungen gerechnet. Im Landkreis Günzburg wurde am Morgen stellenweise die Meldestufe eines Jahrhunderthochwassers erreicht. Dort war vorsorglich schon gestern der Katastrophenfall ausgerufen worden, in den Landkreisen Unterallgäu und Aichach-Friedberg wurde am Morgen die Vorstufe dazu ausgelöst. Im Unterallgäu werden zur Zeit drei Ortschaften evakuiert. Im Landkreis Aichach-Friedberg ist der Katastrophenschutz im Einsatz. Dillingen bereitet sich darauf vor, dass die Donau einen Pegelstand erreicht wie an Pfingsten 1999. In der Nähe von Reutlingen in Baden-Württemberg hat ein Erdrutsch eine Landstraße verschüttet. Sie bleibt bis zum Nachmittag halbseitig gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 10:00 Uhr