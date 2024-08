Grünen-Fraktionschefin legt in Koalitionsstreit nach

Berlin: Grünen-Fraktionschefin Dröge hält nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr auch ein Bündnis mit der Union für möglich. Sie sagte der Süddeutschen Zeitung: "Für uns ist klar: So geht es in einer künftigen Regierung nicht weiter". Man werde sehr genau prüfen, welche Koalition man nach der nächsten Wahl eingehe. Bedingung für eine Regierungsbeteiligung werde sein, dass die Partner respektvoll, vertrauensvoll, verbindlich und kollegial miteinander umgehen. In der Ampel-Koalition hatte es zuletzt immer wieder Streit gegeben, etwa über den Bundeshaushalt. Zuletzt hatte Vizekanzler Habeck die Ampel-Parteien angesichts der anhaltend schlechten Stimmung davor gewarnt, ein vorzeitiges Aus der Koalition zu riskieren. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es stehe nicht umsonst im Grundgesetz, dass ein Bundestag für vier Jahre gewählt werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2024 06:00 Uhr