Grünen-Chefin Brantner betont Nähe zur CDU bei der Ukraine-Politik

Berlin: Die Grünen sehen bei der Ukraine-Politik mehr Gemeinsamkeiten mit CDU-Chef Merz als mit Kanzler Scholz. Die neue Co-Chefin Brantner hat der "Bild am Sonntag" gesagt, "Frieden, Freiheit in Europa und klar an der Seite der Ukrainer stehen", das gehe besser mit Merz als mit Scholz. Der Kanzler lehnt Taurus-Lieferungen an die Ukraine ab. Merz dagegen hatte erklärt, wenn Russland nicht mit den Bombardements aufhöre, könnte Deutschland letztlich auch den "Taurus" liefern. CSU-Generalsekretär Huber hat derweil allerdings das kategorische Nein zu einer Koalition mit den Grünen nach der Bundestagswahl bekräftigt. Das Gesicht der Grünen sei nach wie vor Wirtschaftsminister und Kanzlerkandidat Habeck. Und der sei verantwortlich für das Heizungsgesetz, für steigende Energiekosten und den Ausstieg aus der Atomenergie, sagte Huber dem Portal t-online.

