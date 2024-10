Grüne und SPD können laut Deutschlandtrend leicht zulegen

Berlin: Knapp ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl haben die Grünen wieder etwas an Zustimmung gewonnen: Im neuen ARD-Deutschlandtrend gaben 13 Prozent der Befragten an, die Grünen zu wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist ein Plus von zwei Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat. Auch die SPD kann leicht zulegen - sie kommt auf 16 Prozent. Mit Abstand stärkste Kraft bleibt die Union mit 31 Prozent - bei einem Verlust von zwei Punkten. Die AfD stagniert laut der Umfrage bei 17 Prozent. Das BSW bekäme unverändert acht Prozent. Im neuen Bundestag wäre die FDP nicht vertreten: Sie würde mit drei Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, genau wie die Linke. Im Deutschlandtrend wurde auch nach einem AfD-Verbotsantrag gefragt: Der bleibt umstritten. 42 Prozent der Befragten halten ihn für richtig, 46 Prozent lehnen ihn ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 18:00 Uhr