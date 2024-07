Grüne beharren auf Kindergrundsicherung

Berlin: Die Grünen halten an der Einführung der Kindergrundsicherung im kommenden Jahr fest, obwohl Bundesfinanzminister Lindner das ausgeschlossen hat. Vizefraktionschef Audretsch bekräftigte in Berlin, dass seine Partei im Bundestag den Vorschlag unterbreitet hat, bei der Einführung in zwei Stufen vorzugehen. So hatte sich gestern Abend auch Bundesfamilienministerin Paus geäußert. Im BR sagte die Grünen-Politikerin, die stufenweise Einführung der Kindergrundsicherung sei auch bei den jüngsten Haushaltsberatungen zwischen Kanzler Scholz sowie den Ministern Lindner und Habeck berücksichtigt worden. Sie räumte aber ein, dass sich die drei Koalitionsfraktionen noch nicht auf ein Gesetz einigen konnten. Über die Sommerpause und darüber hinaus würden die Beratungen über die Kindergrundsicherung jedoch weitergehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 17:00 Uhr