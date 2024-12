Großbritannien und Italien setzen Asylverfahren für Syrer aus

Rom: Angesichts der Lage in Syrien setzen auch Italien und Großbritannien vorläufig ihre Asylverfahren für Menschen aus dem Bürgerkriegsland aus. Damit folge man dem Beispiel anderer europäischer Partner, teilte die italienische Regierung mit. Auch in Deutschland hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorerst alle rund 47.000 Asylanträge aus dem Land gestoppt. - Derweil wird hierzulande kontrovers über die Rückführung syrischer Flüchtlinge diskutiert. Aus der Union kam die Idee von "Anreizen" für Syrer, wie etwa 1.000 Euro Startgeld. Die Grünen-Politikerin Kaddor, Tochter syrischer Einwanderer, nennt diesen Vorschlag geschmacklos. Im BR-Interview sagte sie, dies sei populistisch und gefährlich. Man müsse erstmal schauen, dass die Lage in Syrien stabiler werde, bevor man hier ernsthaft nach Rückführung rufe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 09:00 Uhr