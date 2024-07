Großbritannien hat gewählt - Machtwechsel erwartet

London: Soeben haben die Wahllokale in Großbritannien geschlossen. Premierminister Sunak und seine Konservative Partei müssen mit einer deutlichen Niederlage rechnen. Die letzten Umfragen gehen von einem historischen Sieg der oppositionellen Labour-Partei aus. Parteichef Starmer dürfte in Downing Street, dem Amtssitz des Premierministers einziehen. Die konservativen Tories haben das Vereinigte Königreich die vergangenen 14 Jahre regiert. In Kürze werden erste Prognosen zum Wahlergebnis veröffentlicht. Sie beruhen auf Nachwahl-Befragungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 23:00 Uhr