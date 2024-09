Großbrand bei Baufirma: Generalstaatsanwaltschaft übernimmt Ermittlungen

München: Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Baufirma im Stadtteil Hasenbergl hat die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Bei dem Feuer in der vergangenen Nacht ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Branddirektion wurden sechs Betonmischer, ein Radlader, ein Betonförderband und die Spitze eines Mischsilos durch die Flammen beschädigt oder zerstört. Seit 2019 gibt es im Raum München und in Oberbayern eine Serie von über 30 Brandanschlägen auf Baumaschinen und Infrastrukturanlagen.

