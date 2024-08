Griechenland meldet Fortschritte im Kampf gegen Waldbrände

Athen: Die Feuerwehr in Griechenland meldet eine leichte Entspannung bei den Waldbränden. Das große Feuer, das nahe der Hauptstadt wütet, konnte etwas eingedämmt werden. Demnach gibt es keine zusammenhängende Feuerfront mehr; außerdem habe der starke Wind nachgelassen. Entwarnung geben die Behörden aber noch nicht. Der Wind soll morgen wieder an Stärke zulegen. In Athen selbst können sich nach Angaben unseres Korrespondenten die Menschen heute wieder ohne Einschränkungen bewegen; die dichten Rauchschwaden haben sich demnach verzogen. Das Feuer bei Athen ist das größte und gefährlichste, das derzeit in Griechenland tobt. Im Norden des Landes lodern vereinzelt kleinere Brände, die aber unter Kontrolle sind, heißt es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 14:00 Uhr