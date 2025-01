Gouverneur verhängt Notstand nach Todesfahrt in New Orleans

New Orleans: Der Gouverneur von Louisiana hat den Notstand für die Stadt ausgerufen. Ziel ist es, schnell Verstärkung für die Sicherheit der US-Großstadt zu bekommen. In New Orleans soll heute ein traditionelles Football-Spiel stattfinden, zu dem alljährlich zehntausende Besucher anreisen. Die Stadt steht noch unter dem Eindruck der Attacke in der Silvesternacht. Ein 42-Jähriger war mit einem Kleinlaster durch das Szene-Viertel French Quarter gerast. 15 Menschen wurden getötet, mehr als 30 verletzt. Polizisten erschossen den Fahrer. Die Bundespolizei FBI vermutet einen islamistischen Hintergrund. Laut Medienberichten soll sich der Mann in den letzten Monaten radikalisiert haben. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass es Mittäter oder Mitwisser gab. So zeigen Bilder einer Überwachungskamera, dass drei Männer und eine Frau im French Quartier einen von mehreren entdeckten Sprengsätzen ablegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 09:00 Uhr