Google soll sich nach dem Willen der US-Regierung von Chrome trennen

Washington: Die scheidende US-Regierung will vor Gericht durchsetzen, dass Google sich vom weltweit meistbenutzten Web-Browser Chrome trennen muss. Das Justizministerium will auf juristischem Weg erreichen, dass Chrome auf Geräten anderer Unternehmen nicht mehr standardmäßig vorinstalliert wird. Allerdings steht eine richterliche Entscheidung erst im Sommer an. Bis dahin ist Donald Trump Präsident. Und der Kurs seiner Regierung in dem Verfahren könnte ganz anders ausfallen. Im Wahlkampf hatte sich Trump bereits skeptisch über eine Zerschlagung von Google geäußert. Das würde China helfen, argumentierte er. Stattdessen wolle er mehr Fairness bei den Suchergebnissen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2024 11:15 Uhr