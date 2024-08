Goldmedaille für deutsches 3x3-Frauen-Team

Bei den Olympischen Spielen in Paris haben die deutschen 3x3-Basketballerinnen am Abend Gold gewonnen. Sie besiegten Spanien knapp mit 17:16. Heute stehen aus deutscher Sicht vor allem die Ballsport-Teams im Fokus: am Vormittag spielen die Basketball-Herren gegen Griechenland um den Einzug ins Halbfinale, am Nachmittag die Handballerinnen gegen Frankreich, ebenfalls um den Einzug ins Halbfinale. Am Abend geht es für die Fußball-Frauen und die Hockey-Männer bereits um das Erreichen des Endspiels. Gegner sind die USA und Indien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.08.2024 03:00 Uhr