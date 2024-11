Goldene Hennen für Roland Kaiser und Peter Maffay

Leipzig: Peter Maffay, Roland Kaiser und Inka Bause gehören zu den Gewinnern der Goldenen Henne 2024. Deutschlands größter Publikumspreis wurde gestern Abend zum 30. Mal vergeben. In der Jubiläums-Liveshow wurden insgesamt elf Hennen an Stars aus Musik, Film, Entertainment und Sport sowie an Alltagshelden verliehen. Moderiert wurde die Show von Florian Silbereisen und Barbara Schöneberger. Die Auszeichnung wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um speziell ostdeutsche Künstlerinnen und Künstler zu würdigen. Benannt ist der Preis nach der in der DDR beliebten Entertainerin Helga Hahnemann, die den Spitznamen "Henne" hatte.

