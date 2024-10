Göring-Eckardt wirbt für Schwarz-Grün im Bund

Berlin: Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt hält eine schwarz-grüne Regierungskoalition im Bund für aussichtsreich. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte die Grünen-Politikerin, dass ihre Partei erschöpft sei, im Bund mit SPD und FDP zu regieren, spüre man sicherlich. Deshalb sei es jetzt völlig in Ordnung, darauf zu verweisen, dass Schwarz-Grün in den Ländern gut regieren könne. Die entsprechenden Koalitionen in den Bundesländern lösten die vorhandenen Probleme, sagte Göring-Eckardt und weiter: Das könne auch im Bund klappen. Die Parteichefs von CDU und CSU, Merz und Söder, lehnen eine Koalition mit den Grünen auf Bundesebene derzeit allerdings ab.

