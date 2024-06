Glauber spricht von Enteignungen für Rückhaltebecken

Augsburg: Um in Schwaben ab kommenden Januar ein Hochwasser-Rückhaltebecken zu bauen, sollen Landwirte gezwungen werden, Felder abzutreten. Das hat Bayerns Umweltminister Glauber angekündigt. Er sprach im BR wörtlich vom härtesten Schwert, das es gebe. Konkret geht es um das Rückhaltebecken bei Dinkelscherben. Dafür gibt es seit rund zehn Jahren einen gültigen Planfestellungs-Beschluss. Es wurde aber bis heute nicht gebaut, weil sich Freistaat und Landwirte nicht auf einen Entschädigungspreis für die Felder einigen konnten. Nach der Hochwasserkatastrophe im Landkreis Augsburg stand Umweltminister Glauber wegen eines bislang nicht umgesetzten Hochwasserschutzes an dem Donauzufluss Zusam in der Kritik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 19:00 Uhr