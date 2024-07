London: In Großbritannien treffen sich die Staats- und Regierungschefs aus etwa 47 Ländern Europas. Auf Einladung des neuen britischen Premierministers Starmer sollen sie über weitere Hilfen für die Ukraine, illegale Migration, Sicherheits- und Energiefragen diskutieren. Es handelt sich um das vierte Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, EPG. Deren Gründung hat Frankreichs Präsident Macron vor zwei Jahren angeregt, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte. Der EPG gehören die 27 EU-Mitglieder sowie 20 Drittstaaten von Albanien bis zur Ukraine an. Für Deutschland nimmt Bundeskanzler Scholz an dem Treffen teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.07.2024 07:00 Uhr