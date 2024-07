Geywitz sieht sozialen Wohnungsbau auf gutem Weg

Berlin: Bundesbauministerin Geywitz sieht den sozialen Wohnungsbau in Deutschland auf einem guten Weg. Im ARD-Interview der Woche sagte sie, dass die milliardenschwere Förderung des Bundes den Sektor aus dem Tiefschlaf geholt habe. Die Länder hätten ihre Mittel teilweise verstärkt. Mit Blick auf das Ziel der Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen, verwies Geywitz auf hohe Zinsen und begrenzte Baukapazitäten. Diese müssten ausgeweitet werden. Sozialwohnungen würden in einigen Regionen auch durch Sanierungen geschaffen. Umnutzungen von leerstehenden Gebäuden wolle man erleichtern. Auch bei den Umbauvorschriften arbeite man an Vereinfachungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 08:00 Uhr