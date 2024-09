Gewerkschaftsverband in Israel ruft zum Generalstreik auf

Tel Aviv: In Israel haben am Abend wieder in mehreren Städten Hunderttausende Menschen für ein Abkommen mit der Hamas zur Freilassung der noch verbliebenen Geiseln demonstriert. Medien zufolge sollen es die größten Proteste seit Beginn des Gaza-Kriegs vor knapp elf Monaten gewesen sein. Um den Druck auf die Regierung zu vergrößern, hat Israels größter Gewerkschaftsverband das Land für heute zudem zu einem Generalstreik aufgerufen. Das Forum der Geisel-Angehörigen und Oppositionsführer Lapid schlossen sich den Forderungen an. Am internationalen Flughafen Ben Gurion soll der Flugverkehr eingestellt werden. Israel geht davon aus, dass sich noch immer 97 Geiseln in der Gewalt der Hamas und anderer militanter Palästinensergruppen im Gazastreifen befinden. Es wird aber vermutet, dass ein Drittel von ihnen nicht mehr am Leben ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 06:00 Uhr