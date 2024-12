Gewerkschaft kündigt Warnstreiks bei Fastfood-Ketten an

Warnstreiks soll es in der Adventszeit auch bei mehreren Fastfood-Ketten geben: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 120.000 Beschäftigten in der sogenannten Systemgastronomie abgebrochen. Sie wirft den Arbeitgebern - wie etwa McDonald's, Burger King, Nordsee und KFC - zu wenig Entgegenkommen vor und kündigte Streiks an. Die Gewerkschaft fordert unter anderem einen Einstiegs-Stundenlohn von 15 Euro und eine Einmalzahlung von 500 Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2024 01:00 Uhr