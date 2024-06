Gewalt gegen Polizisten in Bayern nimmt zu

München: Polizisten werden offenbar immer öfter Opfer von Gewalt. Allein in Bayern wurden vergangenes Jahr laut Innenministerium mehr als 3.000 Polizeibeamte durch Angriffe verletzt - 14 davon schwer. Weitere Details wollen Innenminister Herrmann und Justizminister Eisenreich am Mittag bekanntgeben. In einer Mitteilung heißt es, der schreckliche Tod eines Polizisten nach dem hinterhältigen Messerangriff in Mannheim erschüttere noch immer. Es seien aber nicht nur solche schockierenden Extremfälle. Sehr bedenklich sei, dass die Gewalt gegen Polizisten insgesamt seit Jahren steige.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2024 07:00 Uhr