Gesche Joost ist neue Präsidentin des Goethe-Instituts

München: Die Designforscherin und Digitalexpertin Gesche Joost ist neue Präsidentin des Goethe-Instituts. Sie übernimmt das Ehrenamt von der Ethnologin Carola Lentz und wurde am Abend offiziell eingeführt. In ihrer Antrittsrede betonte Joost, ihr Haus werde sich beteiligen am gemeinsamen Ringen für eine freiheitliche Weltordnung, für Meinungs- und Kunstfreiheit. Mit 151 Einrichtungen in 98 Ländern ist das Goethe-Institut das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland.

