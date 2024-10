Gerlach erläutert Pläne für Krankenhausreform

München: Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach will dem Landtag ihre Pläne für die Krankenhäuser im Freistaat vorstellen. Die CSU-Politikerin gibt dazu in Kürze eine Regierungserklärung ab. Gerlach hat einen Sieben-Punkte-Plan entworfen, mit dem sie die Krankenhäuser bei den vom Bund beschlossenen Strukturreformen unterstützen will. Das Ziel ist nach Angaben der Ministerin, dass die Menschen auch in einem Flächenstaat wie Bayern überall medizinisch gut versorgt sind. Entscheidungsträgern vor Ort verspricht Gerlach Rückendeckung, wenn es um tiefgreifende Umstrukturierungen an Kliniken geht. Außerdem soll ein bayernweites Gutachten erstellt werden, das den gegenwärtigen Versorgungsbedarf und die Patientenzahlen bis 2035 zeigt.

