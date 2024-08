Geraubte Juwelen kehren ins Dresdner Grüne Gewölbe zurück

Dresden: Fast fünf Jahre nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe sind jetzt Teile der Beute in das Schatzkammermuseum zurückgekehrt. Die damals geraubten Juwelen sind teils beschädigt oder unvollständig. Sie liegen in dem Dresdner Museum exakt wieder in den Vitrinen, aus denen sie entwendet worden waren. Ab morgen sind sie im Juwelenzimmer auch der Öffentlichkeit zugänglich. //STOPP// - Der Kunstdiebstahl aus dem Dresdner Grünen Gewölbe im November 2019 gilt als einer der spektakulärsten in Deutschland. Die Täter erbeuteten damals Juwelen im Wert von mehr als 116 Millionen Euro. Sie wurden im Mai letzten Jahres unter anderem wegen Diebstahls zu Haftstrafen verurteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 16:00 Uhr