Georgische Regierung zeigt sich gesprächsbereit

Tiflis: Nach Massenprotesten gegen die Regierung in Georgien hat Ministerpräsident Kobachidse der Opposition Gespräche angeboten. Dabei soll es um die europäische Perspektive des Kaukasusstaats gehen. Kobachidse plant derzeit, die EU-Beitrittsgespräche bis 2028 auszusetzen und keine Haushaltszuschüsse der EU anzunehmen. In Tiflis versammelten sich in der vergangenen Nacht wieder viele Menschen vor dem Parlamentsgebäude und errichteten Barrikaden; die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.

