Georgier protestieren zum Jahreswechsel gegen Regierung

Tiflis: In Georgien sind auch am Silvesterabend zehntausende Menschen zu Demonstrationen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Tiflis trafen sich am 34. Tag in Folge Protestierende vor dem Parlament, viele schwenkten Flaggen der EU. Die Regierung hatte Ende November angekündigt, die Beitrittsverhandlungen mit der EU auszusetzen. Seither gibt es Massenproteste, gegen die die Polizei teils gewaltsam vorging. Gegen neun Personen, die dafür verantwortlich sein sollen, hat die Bundesregierung jetzt Einreisesperren verhängt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2025 04:00 Uhr