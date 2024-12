Georgiens Regierungschef droht der Opposition

Tiflis: In Georgien spitzt sich die politische Lage weiter zu. Regierungschef Kobachidse hat vor Journalisten angekündigt, er werde die nach seiner Aussage "liberal-faschistische" Opposition auslöschen. Kobachidse übernahm dabei eine Formulierung, die oft von Russland verwendet wird. Er rief Eltern außerdem dazu auf, ihre Kinder vor "liberalen faschistischen" Einflüssen zu schützen. Am Abend waren erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung zu protestieren. Die Demonstranten versammelten sich den siebten Tag in Folge vor dem Parlament in der Hauptstadt Tiflis. Die Proteste richten sich gegen den von der Regierung angekündigten Aufschub der EU-Beitrittsverhandlungen des Landes bis 2028.

