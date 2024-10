Georgiens Opposition erkennt Wahlergebnis nicht an

Tiflis: In Georgien streiten die prowestliche Opposition und die nationalkonservative Regierungspartei über das vorläufige Ergebnis der Parlamentswahl. Nach Auszählung fast aller Stimmen sieht die Wahlleitung die pro-russische Regierungspartei Georgischer Traum des Milliardärs Iwanischwili mit 53 Prozent klar vorn. Oppositionspolitiker wollen das Ergebnis nicht anerkennen und sprechen von Wahlfälschung. Nichtregierungsorganisationen beklagten Hunderte Wahlrechtsverstöße, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) will das Urteil ihrer rund 500 Wahlbeobachter heute bekanntgeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2024 04:00 Uhr